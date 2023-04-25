Karacakılavuz dokumalarının geleneksel motiflerini modern tasarımlarla harmanlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR- Tekirdağlı iç mimar Begüm Karadağ, coğrafi işaretli Karacakulav dokumalarının motiflerini günlük eşyalarda kullanarak asırlık kültürü geleceğe taşıyor.

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki iç mimar Karadağ'ın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Bulgaristan göçmeni akrabalarının sandıklarında gördüğü asırlık dokumalar ilgisini çekti.

Karadağ, 2019'da coğrafi işaretle tescillenen dokumanın nasıl yapıldığını, motiflerindeki anlamları öğrenmek için araştırma yaptı.

Geçmişten geleceğe taşınan kültür mirasına kendisinin de katkı sağlaması gerektiğini düşünen Karadağ, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan dokuma kurslarına katıldı.

Karadağ, eğitimini tamamlamasının ardından Tekirdağ'da kurduğu atölyede bu dokumaların motiflerinin yer aldığı cüzdan, kilim, bardak altları, kırlent gibi ürünler hazırlamaya ve satmaya başladı.

Ürünleri beklediğinden fazla ilgi gören Karadağ, atölyede 4 kadına da istihdam sağladı.

- "Çabamız bu kültürel mirasımızı günlük yaşamımıza entegre etmek"

Karadağ, AA muhabirine en büyük amacının kültürel mirası ortaya çıkarıp günlük hayata dahil etmek olduğunu söyledi.

Kadın sanatkarlara istihdam sağlamayı amaçladığını aktaran Karadağ, ata mirasını güne uyarladığını belirtti.

Değer ve istihdam oluşturduğu için mutlu olduğunu ifade eden Karadağ, "Atalarımızdan kalan mirası çağdaş tasarımla birleştirerek hayatımıza nasıl ekleyeceğimizi düşünüyoruz ve ürünlerimizi tasarlıyoruz. Burada sürdürülebilir istihdam sağlıyoruz. Çalıştırdığımız kadın sayısından çok daha fazla kadın sayısına ulaşmak istiyoruz. " diye konuştu.

Karadağ, ürünleri insanların günlük yaşamında rahatça kullanabileceği şekilde tasarladıklarını söyledi.

Ürünlerin evlerin yanı sıra otel ve restoranlarda da kullanıldığını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"İskandinav tarzda oluşturduğunuz salonunuzda bunları kullanabilirsiniz. Modern bir evde kullanabilirsiniz. Kültürümüzden gelen bu ürünleri hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi burada göstermeye çalışıyoruz. En büyük çabamız bu kültürel mirasımızı günlük yaşamımıza entegre edebilmek.

Güzel modern tasarımlarla mekanımızı oluşturabiliriz. İç mimar olduğum için buna odaklanıyorum. Sadece evlerde değil, restoranlarda, otellerde ki bizim burada çalıştığımız oteller var, bu kültürel mirasımızı nasıl güncel ve çağdaş bir şekilde sunabileceğimizi düşünüyoruz."

- "Yurt dışında da ilgi fazlasıyla güzel"

Karadağ dokumalardaki motiflerin bir kültürel emanet olduğu bilincinde olduğunun altını çizdi.

Ürünlerinin çok beğenildiğini vurgulayan Karadağ şöyle konuştu:

"Öncelikle Tekirdağ ile başladık. Burada bulunan otel ve restoranlarda yer alıyoruz. Turistlerin geldiği alanlarda satış alanlarımız var. İstanbul'da turistlerin uğrak yerlerinde satış noktalarımız var, ürünler çok beğeniliyor. Küçük adımlarla yurt dışı satışlara da başladık. Yurt dışında da ilgi fazlasıyla güzel. Bunları attırmak istiyoruz. Biz ne kadar kendimizi ve ürünlerimizi tanıtırsak buradaki daha fazla kadın sanatkarlara ulaşacağız."

Dokuma merakı sayesinde meslek edindirme kursuna katılan ve daha sonra Begüm Karadağ'ın işletmesinde çalışmaya başlayan Çiğdem Dilber de işini severek yaptığını, hem klasik hem de günlük yaşam tarzına uygun birçok ürün hazırladıklarını kaydetti.

- Karacakılavuz dokumaları

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yöre dokumaları, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan, "düzen" adı verilen, dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.

Mekikli dokuma tekniklerinden "dimi" ile kirkitli dokuma tekniklerinden "cicim" tekniğinin bir arada kullanılmasıyla yapılan dokumalar, yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı olmak üzere beş farklı kompozisyon şemasında tasarlanıyor.









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