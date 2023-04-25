Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde ihbar üzerine 2 aracı durdurdu. Otomobillerde bulunan 8 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırmada 5 yabancı uyruklu daha yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Araç sürücüleri Ç.Ç. ve A.Ü. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.