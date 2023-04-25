Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde ihbar üzerine 2 aracı durdurdu. Otomobillerde bulunan 8 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırmada 5 yabancı uyruklu daha yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücüleri Ç.Ç. ve A.Ü. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.



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