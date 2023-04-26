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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde çalışmaları tamamlanan meydan düzenlemesi ve yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirdiklerini ve yeni çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Yüksel, "Çınarlı Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı tamamladık. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Mahallemizi modern ve güzel görünüme kavuşturmak için yeni çalışmalarımızın planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi'nde çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre toplantıda, TarımCebimde uygulaması içeriği, hibe destekler ve projeler anlatıldı.

Toplantıya, İl Müdürü Oktay Öcal ve çiftçiler katıldı.





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