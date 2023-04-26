Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Ergene ilçesinde de sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.









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