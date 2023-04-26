Çorlu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kartal Ö. idaresindeki 16 FCZ 49 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde, Murat P'nin kullandığı 39 AA C 334 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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