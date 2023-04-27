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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

AA

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler F.S, M.Y, N.Y, S.G. ve S.A çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri dün Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı gözaltına almış, ikametlerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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