Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler F.S, M.Y, N.Y, S.G. ve S.A çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri dün Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı gözaltına almış, ikametlerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.



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