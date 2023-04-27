Çorlu'da sağanak etkili oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden sonra etkisini arttıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına girerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken sular belediye ekiplerince temizlendi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu ilçede yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.