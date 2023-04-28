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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde Kemoterapi Merkezi bina inşaatında incelemelerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Yüksel, önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini belirtti.

Merkezde onkoloji kliniğinde tedavi gören 80 hastanın aynı anda kemoterapi hizmeti alabileceğini aktaran Yüksel, "Belediye-üniversite işbirliği ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri ile araştırma hastanesi bünyesinde kemoterapi merkezi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçemize önemli bir yatırım kazandıracağız."ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Konukcu ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Konukcu, faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Şahin'e bilgi verdi.

Rektör Şahin, anlatılan çalışmaları dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





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