Tekirdağ'da havaya rastgele ateş açan 11 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya rastgele ateş eden 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki müstakil bir evin çatısına çıkan şüpheliler havaya rastgele ateş açtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği bulundu.



Ekipler tarafından 11 zanlı gözaltına alındı.







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