Tekirdağ'da, "12. Üniversite Tanıtım Fuarı" açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Anadolu Lisesi işbirliğiyle "12. Üniversite Tanıtım Fuarı" açıldı.

Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Fuarda, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin merak ettiği soruların cevabını bulabileceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Bu dönem ilçemizin gençleri çok iyi yerlerde olacak. Sınavlarda ciddi başarılar elde edecekler.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu gençlerimizi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve gelecek kaygısı gütmeden hayata umutla bakabilecekleri bir Türkiye yaratmaya çalışıyoruz. Süleymanpaşa ilçesinde gençlerimize destek olmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız."

Yapılan konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Yüksel fuarın açılış kurdelesini kesti, 59 farklı üniversite tarafından açılan stantları gezdiler.



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