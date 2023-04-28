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Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 50 yıl hapis

AA

Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 50 yıl hapis

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanığa 50 yıl hapis cezası verildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Cengiz G. ile tutuksuz yargılanan Metin D. ve Kudret U. ile avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanıklar Cengiz G. ve Metin D'nin maktuller Altuğ Oktay, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu ve Hasan Nişancı'nın, sanık Kudret U'nun da maktul Pamukçu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Cengiz G. savunmasında beraatini isteyerek, "Ben 2021 ocak ayından itibaren hiç kimseye bu tarz alkol satışı yapmadım. Sadece Bulgaristan bandrollü alkollerden satmışlığım vardır. Elimdeki tüm içkiler kendi içmem içindir. Zaten karantina başlamıştı satış yasaktı. Daha önce satış yaptığımız için kaçak alkol denilince direkt biz geliyoruz akıllara." dedi.

Sanık Kudret U'da pişman olduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme Cengiz G.'ye Hasan Nişancı, Emin Kırcaali ve Altuğ Oktay'ın ölümüne neden olmaktan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini olası kastla işlediği sabit görüldüğünden cezasından davranışların objektif etkisi, ceza adalet dengesi dikkate alınarak 20 yıla, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanık lehine takdiri indirim nedeni sayarak 3 kişi yönünden 16'şar yıl 8'er ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Heyet diğer sanıkların beraatine hükmetti.

- Olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2021 yılında sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 29 kişiden 12'si yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının Ikhlague Hussam, Sadık Akın Usal, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin, Levent Engin, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın ölümleriyle ilgili soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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