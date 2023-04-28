Tekirdağ'da fabrikalardan hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bahçesi ve depolarından hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla E.D, M.D, E.I, T.D, H.A, Ş.D. ve S.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, M.D, E.I, H.A. ve Ş.D. tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı.

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