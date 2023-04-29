Tekirdağ'da piyasaya sahte İsviçre frangı sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, piyasaya sahte İsviçre frangı sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte İsviçre frangı sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.T ve Ç.A'yı 96 bin 500 sahte İsviçre frangı ile yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.







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