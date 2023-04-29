Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Erbaş, Değirmenaltı Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, gençlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi, bu ülkenin geleceğinin gençlere teslim edileceğini vurguladı.

Gençlerin vatan, millet, ezan, bayrak ve tüm manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, "Ecdadımıza yakışır torunlar olarak bu bizim en önemli vazifemiz. Hatırlayın, Peygamber efendimizin hayatını şöyle okuduğunuz zaman, onun başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli vasıtalar, gençlerdir. Etrafında yer alan gençler, 10 yaşından 30 yaşına kadar şöyle baktığımız zaman Peygamber efendimizin hep yanında yer almışlardır. Bugün de işte Peygamberimizin ümmeti olarak bizler vatanımızı, milletimizi, devletimizi her zaman ve her yerde daha iyi temsil eden gençler olarak bu çizgiyi devam ettirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "Çok şükür biz gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz"

Devlet olarak gençlere daha iyi hizmet etmek için gayret ettiklerini anlatan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan 150 bin personelinin çoğunun genç olduğunu vurguladı.



Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok şükür biz gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz. Mahallelerimizde, şehirlerimizde gençlerimiz o kadar çok var ki. Üniversitemiz var 30 bin öğrencimiz var burada. Namık Kemal Üniversitesi'nde 30 bin öğrenci. Ne büyük bir zenginlik. Yurt dışından gelen misafir öğrencilerimiz var. Bu da büyük bir zenginlik."

Okunan duanın ardından Erbaş, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Süleymenpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezdi.













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