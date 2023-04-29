Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da hafızlık icazet törenlerine katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da hafızlık icazet törenlerine iştirak etti.

Erbaş, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenindeki konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ahlakı öğrettiğini ifade eden Erbaş, "Hakkı, hakikati, iyiliği, irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgiyi, saygıyı ve merhametli ahde vefayı iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi ana olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı, iyi dost, iyi arkadaş olmayı, iyi insan olmayı insanı insan yapan değerleri nereden öğreniyoruz biz, Kur'an-ı Kerim'den. Onun için hayat rehberi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafızlığın çok değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, hafızlığın İslam'ın yaşanmasında ve yaşatılmasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Hafız öğretmenlerin ayetlerle derslerini süslediklerini dile getiren Erbaş, "Dolayısıyla biz istiyoruz ki hafızlarımız İmam Hatip Liselerinde öğretmen olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olsun, müezzin olsun, vaiz olsun, müftü olsun Kur'an kursu öğretmeni olsun, hangi unvanla olursa olsun camilerimizde, Kur'an kurslarımızda hizmet etsinler, müftülüklerimize hizmet etsinler. İmam Hatip Liselerinde, İmam Hatip Ortaokullarında hizmet etsinler. İlahiyat fakültelerinde, akademisyen olsunlar. Bu bizim verimliliğimizi artıracaktır. O yüzden değerli kardeşlerim büyük bir azim, kararlılık ve sabırla Kur'an'ı Kerim'in eşsiz nazmını ezberleyerek Allah'ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız değerli kardeşlerim. Ne mutlu sizlere. Sizleri gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Hafızlık en büyük nimet"

Erbaş, hafızlığın büyük bir nimet olduğunu belirtti.

Her hafızın başka bir hafız yetiştirme gayesi içerisinde olması gerektiğini anlatan Erbaş, "Hafızlık en büyük nimet. İnşallah her birinize en az bir hafız yetiştirmek nasip olur. İlmin bütün alanlarında bilgi sahibi olmak için eğitim ve öğretiminize devam edeceksiniz. Yabancı diller öğreneceksiniz. Girmiş olduğunuz bütün okulları başarıyla bitireceksiniz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun hafızlardan beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerekli ve yeterli bilgileri kazanarak bu toplumun alimleri olacaksınız inşallah. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek. Bu duygu ve düşüncelerle gönüllerini ve zihinlerini Kur'an ile dinlendiren hafızlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarının hafız olması için sabırla emek veren anne babalarını tebrik ediyorum."

Erbaş, konuşmasının ardından hafızlara icazet belgelerini verdi.

Ardından Erbaş, Kültür Merkezinde "Tekirdağ'da Osmanlı İzleri Resim Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş, Saffet Konmaz Camisi'nde de düzenlenen törene de katıldı. Okunan duaların ardından Erbaş, burada da hafızlara icazet belgelerini teslim etti.





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