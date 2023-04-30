Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesinde bazı adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 71 gram metamfetamin, 25 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K, Y.T, G.U, O.F. ve E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.K. ve Y.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















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