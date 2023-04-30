Tekirdağ'da kuyumcudan altın ve ziynet eşyası gasbeden şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçakla bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen F.Ç. (37), bıçak tehdidiyle bir miktar altın ve ziynet eşyası gasbetti.

İş yeri sahibinin durumu polise bildirerek şikayetçi olması üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucu şüpheli çaldığı altınlarla birlikte saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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