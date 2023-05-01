AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her şeyin sahibi millettir, tabii ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir." dedi.

Yazıcı, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaretinde seçimlere az bir süre kaldığını anımsatarak, Türkiye'nin önünde önemli bir dönemeç olduğunu söyledi.

Milletin seçimlerde tercihini "laf üretenlerden" değil "iş üretenlerden", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağına inandığını ifade eden Yazıcı, yapılan hizmetleri gören vatandaşların en doğru kararı vereceklerini belirtti.

Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının son seçiminin yapılacağını hatırlatan Yazıcı, "Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta kimi zaman altılı masa, kimi zaman yedi oldu. Herhalde 10'u da aştı farklı katmanlar var. Görünen, görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim. Türkiye'de iş yapanlar var, bir de konuşanlar var. İş üretenler var, laf üretenler var. İş üreten kesimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ki AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakı temsil etmektedir." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti kadrolarının 85 milyonun hukukunu korumak, hayat standardını, refah seviyesini yükseltmek, sofrasındaki ekmeği büyütmek için yola çıktığını vurguladı.

- "Sorunların üstesinden gelecek kadrolar AK Parti kadrolarıdır"

AK Parti'nin tüm sorunların üstesinden gelebilecek kadrolara sahip olduğunun altını çizen Yazıcı, "Bugün sorunlarımız yok değil var, hayat dinamiktir. Sorunlar bitmez, olacak ama bunların üstesinden gelecek kadrolar da AK Parti kadrolarıdır, teşkilatlarımızı güçlendirmek suretiyle hep birlikte bu doğrultuda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getiren Yazıcı, AK Parti kadrolarının Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Seçimlerde milletin tercihini laf değil, hizmet üreten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanacağına inandığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milletimiz sandığa giderken, bir taraftan eleştirilerini elbette söyleyecek, sıkıntılarını elbette ki dile getirecek. Sandığa giderken keskin, iyi, rasyonel bir muhasebe yapacağını, yaptığını bugüne kadar uygulamaları böyle gördük. Dolayısıyla daha rasyonel oy kullanacağını, laf üretenlere değil, iş üretenlere ve iş üretenlerin de Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları, Cumhur İttifakı olduğunu da görmek suretiyle değerlendirme yapacaklarına inanıyoruz. Her şeyin sahibi millettir, tabi ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir."

Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi, Ticaret Borsası ve Öz Sağlık- İş Sendikasını ziyaret eden Yazıcı'ya AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...
Tekirdağ'da kuyumcudan altın ve ziynet eşyası gasbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kuyumcudan altın ve ziynet eşyası ...
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını ...
Kuyumcudan bıçak zoruyla 20 bilezik gasbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kuyumcudan bıçak zoruyla 20 bilezik gasbeden şüpheli ...
MHP Tekirdağ Milletvekili adayı İlker Yücel, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP Tekirdağ Milletvekili adayı İlker Yücel, kentteki ...
Yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Dila Gençay yeni dereceler için kulaç atıyor:
YEREL HABERLER Yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Dila Gençay ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da "Sabah ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da hafızlık icazet törenlerine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da hafızlık ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye, genç sıkıntısı çeken bir ülke değil
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye, genç sıkıntısı ...
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları ...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da Diyanet ...
Yolunu kestikleri kişinin para ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yolunu kestikleri kişinin para ve cep telefonunu ...
Tekirdağ'da gasp iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da gasp iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da piyasaya sahte İsviçre frangı sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da piyasaya sahte İsviçre frangı sürmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.