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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum 3. sırada DEVA Partili aday var onu gönderirseniz 15 Mayısta seçimden sonra istifa edecek. Sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi." dedi.

İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde, yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

Gençlerle yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden İnce, gençlerle birlikte memlekete sahip çıkacaklarını belirtti.

Seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden İnce şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dedilerki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dedilerki 'Ölüm mü? sıtma mı?' Bize dedilerki, 'A mı? B mi?' Bize dedilerki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.

CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi."

İnce, Atatürk'e saygısızlık yapanın Memleket Partisi'nden atıldığının altını çizdi.

Terör örgütlerinin kendisiyle uğraştığını ileri süren İnce, bu durumun bile kendisine oy verilmesi için yeterli bir sebep olduğunu savundu.

Kendisiyle ne kadar uğraşsalar da doğru yolda olduğunu ve direneceğini sözlerine ekleyen İnce, şunları kaydetti:

"PKK, FETÖ, Hizbullah, bilumum terör örgütleri hepsi Muharrem İnce'ye saldırıyorsa Muharrem İnce doğru yolda demektir. Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar, sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?

Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim, benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce eğilmez."

İnce, konuşmasının ardından otobüsten vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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