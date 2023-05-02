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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi için savunma sanayi alanında kendi kendine yetebilmesi lazım, kendi kendine yetmenin ötesinde Türkiye artık dünyada bu konuda önemli ve yenilikler yapan bir noktaya gelmiştir." dedi.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı İzzet Volkan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, ziyareti sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, TEKNOFEST'in her sene ziyaretçi rekoru kırdığını söyledi.

Kendisinin de katıldığı TEKNOFEST 2023'ü dört günde 2,5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Ziyaretçi sayısının artmasının sebebi vatandaşlarımız ve gençlerimiz arasında farkındalığın artması. Yarışmalara katılan lise, üniversite öğrencisi 1 milyon kişi var. Onun dışında 2-3 aydır Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başta savunma sanayi olmak üzere ama genel olarak teknolojik ürünler geriye dönüp baktığımızda bizim tarihimiz boyunca ürettiklerimiz kadar hem sayıca hem nitelik bakımından önemli ve çok ürünler ortaya çıktı."

- "Türkiye'nin kendi kendine yetmesi çok önemli"

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli mesafe katettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Togg, Kızılelma, TCG Anadolu, muharip savaş uçağı ayrıca eğitim uçuşları için yapmış olduğu Hürkuş var TUSAŞ'ın. Ama onun dışında TEKNOFEST'te savunma sanayi alanında çığır açacak, paradigma değiştirecek gelişmeler var. Bunlar tabii sadece Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılaması bağlamında düşünülmemeli şüphesiz o çok önemli, Türkiye'nin kendi kendine yetmesi bu konuda çok önemli."

- "Keşke muhalefet siyasetçiler de bu coşkuya katılabilseler"

Bir ülkenin bağımsız olmasının savunma sanayinde kendisine yetmesiyle orantılı olduğunun altını çizen Şentop, şunları aktardı:

"Bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi için savunma sanayi alanında kendi kendine yetebilmesi lazım, kendi kendine yetmenin ötesinde Türkiye artık dünyada bu konuda önemli ve yenilikler yapan bir noktaya gelmiştir. Onun dışında da komşuları, müttefikleriyle de birlikte hareket etme, lojistik anlamda onlara imkan sunma noktasına da gelmiştir. Çok büyük bir başarı. Bunu Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanımızın sadece takdir etmesi lazım. Bu anlamda savunma sanayi dışında da bunları kendimizin yapıyor olması milletimiz için fevkalade bir milli özgüven meselesi olarak kabul edilmektedir. Bunu görüyoruz çok farklı kesimden insanla. Keşke bunu muhalif siyasetçiler tam olarak anlayabilse, bu coşkuya onlar da katılabilseler. Milletin sevinci ile sevinebilseler."

- Kızılelma'yı övdü

Şentop, Tekirdağ'da da insansız hava araçlarının eğitim ve deneme test uçuşlarının yapıldığını anımsattı.

İnsansız hava araçları üretiminde Türkiye'nin önemli bir mesafe kaydettiğinin altını çizen Şentop, "SİHA'lar, TB2'ler bilhassa şimdi onun gelişmiş hali TB3'ler devreye alınıyor. Ayrıca onun dışından Akıncı farklı bir şeydi. Ama en son Kızılelma gerçek manada bir uçak ama pilotu yok. Uzaktan kumandayla ya da otonom uçuşlar gerçekleştiriyor yapay zekayla. Türkiye açısından fevkalade gelişmiş bir savunma sanayi ürünü." diye konuştu.

Şentop, Kızılelma'nın seri üretimiyle Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir lig değiştireceğine işaret etti.

Türkiye'nin bu anlamda kendi kendine yetmesinin önemine vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada, bölgemizde yaşanan sıkıntıları biliyoruz, başta terörle mücadelemiz olmak üzere. Türkiye'nin elini zayıflatmak isteyenler, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var. Bu bakımdan Türkiye'nin kendi kendine yetmesi kendi gücüyle kendi imkanlarıyla hareket edebilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uzun yıllardır emekle kararlılıkla sürdürülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı."

Daha sonra Çorlu Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet edip parkta oynayan çocuklara oyuncak veren Şentop, Salih Omurtak Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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