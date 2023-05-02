Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Marmaraereğlisi ilçesinde kanola tarlasında düzenlenen "Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliğinde, çiçek açan kanolaları fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, fotoğraf tutkunlarını Tekirdağ'a davet etti.

Kanolanın sunduğu görsel şölenin 20 gün süreceğini hatırlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ agro, eko, gastronomi, doğa turizmleriyle nadide bir yer. 'Sarı gelin' yani kanolanın etkinliğini yapıyoruz. Amacımız doğal güzelliği olan bu bitkiyi bilmeyenlere duyurmak. İnsanların Tekirdağ'a gelmesini sağlamak ve Tekirdağ'da değişik turizm etkinliklerinde bulunmasını istiyoruz." dedi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Çakırlar da fotoğraf tutkunları için renk cümbüşü olan tarlaların oldukça güzel görseller sunduğunu kaydetti.

Güzel bir etkinlikte buluştuklarını aktaran Çakırlar, "Yoğun bir ilgi var. Biz fotoğrafçılar olarak modellerimizle de birlikte gelebiliyoruz. Çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bu fotoğraflar ile yarışmalara katılıyoruz. Güzel dereceler elde ediyoruz. Etkinliğin Tekirdağ turizmine çok fazla katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Özde Özdemir de bu denli güzel renklerin içinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Programda ritim gösterisi, halk oyunları gösterisi ve resim etkinliği düzenlendi, vatandaşlar ise yöresel müzik eşliğinde dans edip, eğlendi.





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