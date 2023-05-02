TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Şentop, Atatürk Caddesi'nde esnafları ziyaret etti.



Sohbet ettiği vatandaşlar Şentop'la fotoğraf çektirdi.

Esnaf ziyaretinin ardından Şentop, Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti, MHP, CHP, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve İYİ Partinin seçim stantlarını ziyaret etti. Parti üyelerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Şentop, daha sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçti. Oda Başkanı Ahmet Çetin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Şentop'a, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül eşlik etti.

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