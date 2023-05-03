Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çıkrıkçı ve Delibedir mahallerinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, mera ıslahı, hayvan beslemede meraların önemi, merada su kaynaklarının doğru kullanımı, aşılama çalışmaları, tarımsal destekler konusunda bilgi verildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen hibe destekleri, yem bitkileri ve bakanlık projeleri ilgili çiftçiler bilgilendirildi.

İklim değişikliği, yağış durumu ve ekilişler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öcal, bir süre sohbet ettiği çiftçilerin taleplerini dinledi.





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