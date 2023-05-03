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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ve Çorlu - Ergene Fırıncılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle halk ekmek büfeleri hizmet vermeye başladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu-Ergene Fırıncılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Haşim Yiğit arasınde imzalanan protokolün ardından yapım işlemleri tamamlanan büfeler hizmete girdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilk etapta 3 büfe açtıklarını ve daha sonra bunların sayısının çoğaltılacağını söyledi.

Sarıkurt, büfelerin Hatip Mahallesi’nde Mimar Sinan Caddesi üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Çorlu Spor Salonu yanında, Hıdırağa Mahallesi’nde Fatih Caddesi üzerinde Borsa Meydanı’nda ve Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak Silahtarağa Muhtarlığı yanında hizmet vermeye başladığını belirtti.

-Yüksel'den doğal gaz açıklaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçenin köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde kısa süre içerisinde doğal gaz kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Yüksel, doğal gaz hatlarının geçeceği bölgelerde güzergah değişikliği yapılmayacağı ve Ergene Belediyesi’nin herhangi bir kazı faaliyeti gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

İlçede köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde doğal gaz bulunmadığını ifade eden Yüksel, vatandaşlara seçim döneminde de söz verdiklerini ve bu doğrultuda doğalgaz konusunu çözmek için girişimlere başladıklarını belirtti.

İlk etapta Ahimehmet Mahallesi'nden başlayarak tüm mahallelerde doğal gaz hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Yüksel, ''Ahimehmet Mahallemizde proje tamamlandı. Yakın zamanda imalat çalışmaları başlayacak ve Ahimehmetli hemşerilerimiz doğalgaz kullanmaya başlayacak. Doğal gaz hizmeti, Ahimehmet Mahallesi ile sınırla kalmayacak, köyden mahalleye dönüşen tüm mahallelere doğalgaz ulaştıracağız'' diye konuştu.



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