Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları baharın gelmesiyle arttı.

Ekstrem spor tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için her mevsim elverişli olduğunu söyledi.

İstanbul'a yakın olmasının Uçmakdere'nin daha çok tercih edilmesini sağladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yamaç paraşütüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Yamaç paraşütünün yanında kente gelenler farklı turizm olanaklarından da faydalanabiliyor, buranın gastronomisi, doğası, bağları her şeyi ile ilgileniyor. Her zaman insanların ilgisinin çeken bir kent. Fethiye ve Denizli'den sonra Türkiye'de atlayış olarak yamaç paraşütünün en fazla yapıldığı yerin Tekirdağ olduğunu iddia ediyorum. Burası mavi ile yeşilin birleştiği bir yer olması, ılıman iklimin olması burası için önemli."

Hacıoğlu, Uçmakdere'de 3 farklı pistten atlayış yapma imkanı da olduğunu aktararak, her mevsim burada uçuş yapılabildiğini dile getirdi.

Paraşüt eğitmeni Taner Şahin de herkesin Uçmakdere'nin güzelliklerini gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Havaların ısınmaya başlamasıyla uçuşların arttığını dile getiren Şahin, "Burasının doğası çok güzel. Uçuşları izlemek için gelenlerde artmaya başladı. Yıllar geçtikçe yama paraşütünün popülaritesi artıyor. Biz de güvenli olarak buraya gelen kişilere güzel bir gün yaşatmaya çalışıyoruz. Burasının ufak bir 'Ölüdeniz' olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu güzel doğaya davet ediyoruz" diye konuştu.





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