Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin'e ziyaret

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Efe ve Türkiye Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Adam Kally Nassour, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Efe ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Efe, üniversitenin Balkan coğrafyasını da etkileyen çalışmalarını takip ettiklerini belirtti.

Şahin, ziyaretleri için Efe'ye teşekkür ederek, üniversitenin bölgeden ve bölge halkından ayrı düşünülemeyeceğini belirtip bu birlikteliği pekiştirecek çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Efe'ye ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Bahattin Kılıç ve Serdar Koç da eşlik etti.

Türkiye Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Nassour, Başkan Yardımcısı Djaranabi Djbirine, İletişim Sorumlusu Djibirine Mahamat Abakar, Dış İşleri Sorumlusu Anass Mahamat Moussa, Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, uluslararası öğrencilerin üniversiteyi her yıl daha fazla tercih ettiğini belirtti.





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