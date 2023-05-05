Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.



Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

-Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi

Şiddetli rüzgar nedeniyle 12 metrenin altındaki küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada rüzgarın öğleden sonra etkisini artırarak sert estiğini, poyrazın etkisini kaybeden kadar balıkçıların limanda ağ onarım mesaisi yapacağını söyledi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.

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