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Tekirdağ Şehir Hastanesi Trakya'nın sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor

AA

Tekirdağ Şehir Hastanesi Trakya'nın sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da 6 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlanan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon poliklinik başvurusu ve 100 binin üzerinde ameliyat yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde 114 bin 312 metrekare alana kurulu şehir hastanesinde 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım yatağı, 22 palyatif yatağı, 22 diyaliz yatağı, 15 yenidoğan yoğun bakım yatağı yer alıyor.

Hastanenin başhekimi Lütfi Çağatay Onar, AA muhabirine, 13 Kasım 2020'de açılan hastanenin verdiği hizmetlerle adeta "Trakya'nın sağlık üssü" haline geldiğini belirtti.

"6 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlanan şehir hastanemizde 27 aylık sürede yaklaşık 3,5 milyon poliklinik başvurusu ve 100 binin üzerinde ameliyat yapıldı. Yataklı servislerde yüzde 77 dolulukla hizmet verildi." diyen Onar, Balkanlar'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da yataklı servis ve polikliniklerde hizmet verdiklerini anlattı.

Şehir hastanesinin kullandığı yeni teknolojik cihazlarla da ön plana çıktığını aktaran Onar, "Özellikle radyo terapi, radyasyon onkolojisi, petsiti (Bilgisayarlı tomografi CT ile birleştirilerek, birçok hastalığın teşhisine olanak sağlayan önemli teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemi), gama kamera teknolojisi ve girişimsel işlemlerden cerrahi onkoloji, jinekoloji onkoloji, bölgede sağlık üssü olmamızı pekiştirdi." ifadesini kullandı.

Onar, hastanede 198 uzman hekim, 40 pratisyen hekim ve 21 laboratuvar uzmanıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

- Hastalar hizmetten memnun

Kırklareli'nden Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen Ömür Umay, hastaneye ve verilen hizmete hayran kaldığını söyledi.

Hastanede görev yapan personelin son derece güler yüzlü olduğunu anlatan Umay, "Yarım saat sürmeden hastanede işlemlerim bitti. En yakın çocuk kardiyoloğu burada olduğu için geldim. Çok iyi muayene edildi. Bu hastane diğer hastanelere göre çok farklı ve çok daha güzel. Kısacası her şeyi ile dört dörtlük bir hastane." diye konuştu.

83 yaşındaki Selahattin Eren, sunulan hizmetten fazlasıyla memnun olduğunu ifade ederek, "Bu zamana kadar şehir hastanesi diye bir şey görmedik. Eski hastanelerimiz vardı, onlarda da sıra beklemekten başka bir şey yoktu." dedi.

Sağlık hizmeti alan Naciye Eren de personelin herkese karşı kibar ve ilgili olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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