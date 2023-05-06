Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday tarlaları renk cümbüşü oluşturdu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşillenmesiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanola ve buğday tarlalarının baharda renkli bir güzellik sunduğunu söyledi.

Kanola tarlalarının insanları kendine hayran bıraktığını ifade eden Hacıoğlu, şunları aktardı:



"Bugünlerde Tekirdağ'da kanolaların en sarı olduğu, buğdayların da başaklandığı zaman. En sarı ve en yeşilin yaşandığı dönemler. Bu tarlalar tadına doyum olmayan görsel güzellikler sunuyor. Bu görsel güzellik başta İstanbul olmak üzere yakın kentlerden birçok insanın ilgisini çekiyor. İnsanlar buralara gelerek güzel anılar biriktiriyor. Kanola, lavanta ile Tekirdağ'ı doğal turizm stüdyosunu dönüştürmeye çalışıyoruz."

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın renkli tarlalarıyla her geçen gün adından söz ettirdiğini aktararak, kanola, lavanta ve ayçiçeğinin kentin turizmine önemli katkısı olmaya başladığını dile getirdi.









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