Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.