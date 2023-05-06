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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen şenlikte, Kültür Sanat Akademisi ritim grubu gösteri sundu. Halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Hıdırellez ateşi yakıldı, aileler çocuklarıyla ateşten atlama ritüelini gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen el sanatları kurslarında yapılan ürünler de satışa sunuldu.

Etkinliğe katılan Güven Çelik, AA muhabirine her yıl Hıdırellez'i etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Çelik, herkesin etkinliklerde doyasıya eğlendiğini ifade ederek "Herkes çok mutlu. Gösteriler de birbirinden güzeldi. Herkes dileğini diledi. Çok renkli görüntülerle herkes etkinliğin keyfini çıkardı." dedi.



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