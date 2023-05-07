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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Kumbağ Mahallesi'nde çalışmaları tamamlanan spor sahası ve oyun gruplarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirdiklerini ve yeni çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Yüksel, "Kumbağ Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı tamamladık. Mahallede yaşayan çocuklarımızla sohbet etme fırsatı yakaladık. Mahallemizi modern ve güzel görünüme kavuşturmak için yeni çalışmalarımızın planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Gültekin, Tekirdağ İl Başkanı İlker Börekçi, Başkan Yardımcısı Güngör Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Servet Çalışkan ve Kadın Kolları Başkanı Yücel Fidancı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin misafirleriyle görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Rektör Şahin, anlatılan çalışmaları dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





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