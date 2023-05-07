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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Tekirdağ Kiraz Festivali programı için toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında yapılan toplantıda, paydaş kurumlar arasında iş bölümü, festival alanı ile ilgili düzenlemeler, organizasyonun detayları görüşüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festival kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini ve ünlü isimlerin sahne alacağını belirtti.

- Çorlu'da toplu sünnet kayıtları başladı

Çorlu Belediyesi toplu sünnet şöleni için kayıt başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Güzel bir organizasyona imza atacaklarını aktaran Sarıkurt, "Çocuklarına sünnet ve sünnet düğünü düzenlemeye maddi gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla toplu sünnet şöleni düzenleyeceğiz. 5-10 yaş aralığındaki çocuklarını ücretsiz bir şekilde ve uzman hekimler tarafından sünnet ettirmek isteyen aileler, Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde yer alan Sosyal Yardım Merkezi'ne başvuruda yapabilir."ifadelerini kullandı.

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