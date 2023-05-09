Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da tanıtıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için Süleymanpaşa ilçesine getirilen Togg T10X, Valilik önünde sergilendi.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otomobili inceleyen vatandaşlardan Nurettin Deniz, gazetecilere, Togg'u Tekirdağ'da görmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Yerli otomobilin beklediğinden de etkileyici olduğunu belirten Deniz, "Türkiye'nin böyle bir araç yapmış olması insanı gururlandırıyor. Çok hoşumuza gitti. Otomobilin yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Vatandaşlardan Hamdi Acar da Togg'un gurur verici bir otomobil olduğunu dile getirdi.

Herkesin merakla aracı inceleceğini ifade eden Acar, "Yerli otomobil Türkiye'nin devrimlerinden birisi. Özlenen arabamız Tekirdağ'a geldi. Çok güzel, kemikli bir araba. Yapanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.



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