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TEKİRDAĞ (AA) - Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Ziraat ve Sağlık Bilimleri fakültelerini gezdi.

Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, öğrencilere puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Üniversite hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.

Programa katılan öğrenciler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Kumbağ çevre yolu bağlantısı trafiğe açıldı

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde çevre yolu bağlantısı trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması öngörülen bağlantı yolu çalışması tamamlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bağlantı yolu ile konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlandığını belirtti.

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