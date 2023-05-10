Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşak'ta yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan İ.Y'ye (70) İ.İ. idaresinde 59 AHB 389 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İ.Y, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen İ.Y. hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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