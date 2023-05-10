Tekirdağ'da Engelliler Haftası törenle kutlandı

Aslında hiç de göründüğü gibi değilmiş!

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı daha duyarlı olmaya başladığını ifade eden Uslu, "Engellilik toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir olgu olup tarihsel süreç içerisinde hem toplumların hem de engelli bireylerin engelliliği algılama biçimlerinde değişimler yaşanmıştır. Günümüzde engelliliği bir kader ve trajedi olarak gören anlayış zayıflamış ve engellilik insan çeşitliliğinin bir parçası olarak gören engellilerin maruz kaldıkları durumları insan hakkı ihlali olarak değerlendiren anlayış güçlenmeye başlamıştır." dedi.

Uslu, Bakanlığın engelliler için sürdürdüğü projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrencilerin semazen gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Programın ardından Uslu ve engelli dernek başkan ve üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, dernek başkanları ve engellilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, engelli bireylerin hayat standartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata daha fazla dahil edilmeleri için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini belirtti.









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