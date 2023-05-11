Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak

AA

Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bulunan Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Perinthos antik kentlerinde yapılacak çalışmalarla turizm rotası oluşturulması hedefleniyor.

Karaevli Mahallesi'ndeki Hera'nın Şehri'nde 2000 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Hera'nın Şehri'nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'daki iki önemli antik kentte kazı çalışmalarının belirli dönemlerde devam ettiğini söyledi.

Hera'nın Şehri'nde 2000 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu bu antik kentin ören yeri olması için çalışmaların başladığını dile getirdi.

Hacıoğlu, Traklar ile ilgili şehir kazısı yapılan tek yerin Hera'nın Şehri olduğunu ifade ederek, "Amacımız 2023-2024 yıllarında Hera'nın Şehri'nin ören yeri yapılması. Ören yeri haline geldikten sonra burası çok önemli bir destinasyon olacak. Bu destinasyonu Ayasofya ile çağdaş Perinthos'u birleştirdiğimiz zaman, Tekirdağ tarih ve kültür turizm açısından rotasını tamamlamış olacak." dedi.

Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanının kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatan Hacıoğlu, buradan çıkarılan seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemiklerinin antik dönem mutfağına ışık tutacağını söyledi.

- "En az 1 milyon yerli ve yabancı turist buraları ziyaret edecek"

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her yönüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Edirne ve Kırklareli'nde olan, tarih ve kültür rotasının Tekirdağ'da olmadığını ifade eden Hacıoğlu, Hera'nın Şehri ve Perinthos antik kentini destinasyon içine almak istediklerini dile getirdi.

Mimar Sinan Üniversitesi tarafından Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos Antik Kenti'nde yapılan kazıların sürdüğünü aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya'nın en büyük amfi tiyatrosu gün yüzüne çıkmaya başladı. Önemli bir sağlık merkezi olan ve Traklar'ın şehir kültürünü yansıtan Heraion-Teikhos'un ören yeri olmasıyla, Perinthos bazilikasının da üzerinin örtülmesiyle kentte fevkalade bir destinasyon oluşacak. Tekirdağ tarihi Selanik yolu üzerinde bulunuyor. İnsanlar yolculuklarında burayı es geçiyor. Antik kentlerle ilgili çalışmalar yapıldığı zaman insanlar artık buralarda duracak, mola verecek. Bu da bizim için önemli bir turizm değeri olacak. En az 1 milyon yerli ve yabancı turist buraları ziyaret edecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da Engelliler Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Engelliler Haftası törenle kutlandı
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ´da DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kapaklı'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kapaklı'da ...
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aras: Su stresi yaşayan ülke durumundayız
YEREL HABERLER Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aras: Su stresi ...
Togg Tekirdağ´da sergilenmeye başladı; selfie yaptılar
YEREL HABERLER Togg Tekirdağ´da sergilenmeye başladı; selfie ...
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da ...
Tekirdağ'da Meriç Ergene ve Marmara Havzaları Kuraklık Yönetim Planı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Meriç Ergene ve Marmara Havzaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.