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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Yavuz Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, mahallede yapılacak çalışmaları anlattı.

Caddelerde kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Yüksel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

- Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kapaklı ilçesinde Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Uzunhacı Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıda, hububat yetiştiriciliği, hibe destekler ve projeler anlatıldı.

Toplantıya, İl Müdürü Oktay Öcal ve çiftçiler katıldı.









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