Tekirdağ NKÜ kurumsal akreditasyon belgesi aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından belirlenen faaliyet alanlarında başarıya ulaşan NKÜ, 2022 yılı KAP kapsamında akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversite arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin kurumsal akreditasyona sahip olarak Tekirdağ'ı gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal akreditasyon belgesi alan bir yükseköğretim kurumu, ana çalışma alanlarında ilan ettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için başta gerekli mekanizmaları oluşturacaktır. Tüm iç ve dış paydaşlarımızın katılımı bu noktada çok önemlidir. Bu süreçte özellikle öğrenci geri bildirimleri dikkate alınıp karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programlarında ise sistem öğrenci merkezli olacak şekilde güncelleniyor. Sürekli, öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterlikleri geliştirilmek için gayret gösteriliyor. Araştırma alanında ise kurumsal yetkinlik ve yeterlilikler geliştirilip, toplumsal katkı hususu da devamlı şekilde denetlenerek değerlendiriliyor. Kurumsal akreditasyon almaya hak kazandığımız bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, akademik ve idari tüm personelimize çok teşekkür ederim."





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