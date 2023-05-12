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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA

Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden televizyon, profesyonel kamera ve elektronik cihazlar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu hırsızlıkları B.S. ve K.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılar ilçe merkezinde gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların evden hırsızlık yaptıktan sonra bölgeden uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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