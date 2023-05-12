Şarköy'de "Karayolu Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kuralları öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda "önce yaya" uygulamasına katıldı. Öğrencilere, kostüm giyen polisler eşlik etti.

Etkinlikte öğrencilere, "Bu yolda sana çok güveniyoruz", "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Trafikte her yıl daha iyiye" yazılı broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kuralları da öğrencilere uygulamalı gösterildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.