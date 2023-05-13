Tekirdağ'da sahiller yaza hazırlanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince hayata geçirilen ve vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline gelen Alkaya Paşa sahilinde yaz için hazırlık yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahilde Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından sürdürülen mevsimlik çiçek ekimi, güzelleştirme ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir alanları ve iskeleleri, piknik alanları, çay bahçeleri ve çok sayıda sosyal imkan ile donatılan sahil, yapılan son düzenlemelerle ilçenin en beğenilen yaşam alanlarından biri oldu.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de sahilde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yüksel, sahilde zaman geçiren gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.





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