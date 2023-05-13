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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu seçimler olgunluk içerisinde, sükunet içerisinde geçecektir. Herkes seçim sonucu ortaya çıkan tabloya razı olacaktır." dedi.

Şentop, Tekirdağ ziyareti kapsamında Hükümet Caddesi'nde esnafı ve Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti, ardından Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile kullanıma açılan Malkara- Kumbağ Liman Bağlantı Yolu'ndan geçiş yaptı.

Altınova Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyen Şentop, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den bilgi aldı.

Şentop, incelemelerin ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yarın Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını söyledi.

- "Amaç tam bağımsız bir Türkiye inşa edebilmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 20 yıldır çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede birçok büyük önemli adımlar atıldı ama bütün hepsinin nihai amacı tam bağımsız bir Türkiye inşa edebilmek. Kastettiğimiz de şudur; sadece milletimizin çıkarlarını dikkate alan, başka ülkelerin, başka devletlerin hesaplarına, planlarına, çıkarlarına tabi olmadan, milletimizin çıkarlarını esas alan ve kararlarını burada Türkiye'de veren merkez Türkiye olan bir yürüyüş. Bu da tam bağımsız bir politika sonucunu ortaya çıkartıyor."

Şentop, teknoloji ve savunma sanayi alanındaki çok önemli gelişmelerin, ülkenin tam bağımsız Türkiye anlayışı ile hareket etmesine güç verdiğini, ülkenin bu güçlü yürüyüşünün daha da güçlenerek, gelişerek devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki güçlü yürüyüşünden rahatsız olanların bulunduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Daha önce kendi ülkelerinin çıkarlarına göre verdikleri kararlara Türkiye'nin de uymasını yani Türkiye'yi de bir vagon halinde peşlerine takmayı amaçlayan, bu şekilde Türkiye ile ilişki kurmayı amaçlayan ülkeler vardı. Türkiye bunu reddetti, başka ülkelerin politikalarının arkasında bir vagon olmak yerine o vagonu oradan alıp, motor kurup bir lokomotife çevirdik. Dolayısıyla Türkiye kendi kararını kendi veren, karar verirken sadece kendi milletinin çıkarını düşünen, onu hesaba katan bir ülke olarak tam bağımsız politikalarla yoluna devam ediyor."

Şentop, Avrupa'nın ve dünyanın yeniden düzenlenmesi için planların, senaryoların hazırlandığı bir dönem yaşandığını vurguladı.

Böyle bir dönemde Türkiye'nin tam bağımsız ve sadece kendi çıkarını düşünerek hareket etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu engellemek isteyenler de var. Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor. Bir taraftan Adalar Denizi, bir taraftan Doğu Akdeniz'de ama özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle bağlantılı olarak işte Türkiye bu kuşatmayı kıracak adımları da kararlılıkla attı. Sınır ötesi harekatta Türkiye içerisinde 40 yıldan fazla bir zamandır vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi şehit eden bir terör örgütüne karşı artık bulundukları yerlerde inlerinde, hatta onları himaye eden koruyan ülkelerin sivil asker yetkililerinin kucağında, arabalarının içerisinde onları imha edecek, etkisiz hale getirecek bir kudrete sahip oldu Türkiye."

Şentop Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde, bölgede oluşturulacak bir terör devleti hattını etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Bu iradenin devam etmesi gerektiğine işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu iradesini etkisizleştirmek isteyenler, terör örgütüyle olan mücadeleyi zayıflatmak isteyenler var. Bu mücadele farklı siyasi partilerle farklı ittifaklarla yarış değil, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesine veya etmemesine, Türkiye'nin bu tam bağımsızlık politikalarının devam edip etmemesine karar verecek olan, böyle bir sonuç doğuracak olan bir seçim. Milletimizin ben büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne destek verdiğini, bugünlere kadar gelmemizde milletimizin desteğinin çok önemli olduğunu görüyorum."

- "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum"

Şentop, milletin tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye yürüyüşüne destek vermeye devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesi ve Türkiye'nin onun önderliğinde tam bağımsız lider ülke Türkiye, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında devam etmesi gerekiyor. Yani seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin kazanacağına, seçimin kaybedeni olmaz, kazanan olur ama kaybeden olmaz nihayetinde, Türkiye'nin kazanacağına ve bu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Milletimiz büyük bir olgunluk içerisinde bugüne kadar 1950'den sonra 110 civarında seçim yapmıştır. Bu seçimler olgunluk içerisinde, sükunet içerisinde geçecektir. Herkes seçim sonucu ortaya çıkan tabloya razı olacaktır."

Ziyaretlerinde Şentop'a, Vali Aziz Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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