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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

AA

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, N.O, B.S, Y.Ö, E.B, M.K. ile M.Ş.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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