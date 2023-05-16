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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Yıldırım, Alan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Yıldırım ve Alan bir süre sohbet etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun üstlendiği görevlerin önemli olduğunu belirten Yıldırım, Alan ve tüm SGK çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, Selanik'te ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, görevine başlayan Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin ve beraberindeki heyet, Gedik'e ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin, Başkonsolos Gedik ile Atatürk Evi'ni gezdi.

Rektör Şahin, misafirperverliği için Gedik'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da hac hazırlık kursları başladı

Tekirdağ'da hac ibadeti hazırlık eğitimi kursları başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftülüğün konferans salonunda başlayan eğitimlerin ilk oturumunda İl Müftüsü Mustafa Soykök, hacı adaylarına hac ibadetinin hikmetleri ve hac ibadetinin sembollerini anlattı.

Soykök, hac ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili de hacı adaylarına bilgi verdi.

Eğitim, İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş'ın kadın hacı adaylarına hac ibadetinde kadınlara ait hususları anlattığı oturumla devam etti.

Dört gün boyunca sürecek eğitimlerle hacı adaylarının ibadetlerini sıkıntısız ve eksiksiz olarak yapmaları hedefleniyor.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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