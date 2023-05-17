Tekirdağ Valisi, belediyenin konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri, bulundukları apart ve otellerde ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Kumbağ Mahallesi'ndeki apart ve otellerde kalan depremzedeleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ailelere ilettiğini söyledi.

Kurumların yaptıkları uygulamaların yine o kurumları bağladığını belirten Yıldırım, "Depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen depremzedelerle ilgileniyoruz. Kaymakamlarımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, bazı belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, Kızılay olarak depremzedelerle ilgileniyoruz. Hatta benim eşim bile her hafta en az 5-6 aileye mutlaka uğruyor ve ihtiyaçlarını, onlar için yapılabilecekleri tespit ediyorlar ve yapıyorlar. Kendim de uğramaya gayret ediyorum." dedi.

Hastanelerde sağlık çalışanlarının depremzedelerin tedavileriyle ilgilendiğini aktaran Yıldırım, her zaman afetzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vali Yıldırım, depremzedelerin mağdur olmayacağının altını çizerek şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da depremzedelerin yanında. Dün talihsiz bir olay meydana gelmiş. Ayın 21'inden itibaren, yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilmiş olan hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız. Ama onlar 'Bugüne kadar işte biz ilgilendik' diyorlarsa sağ olsunlar, ona söyleyecek bir şey yok ama şık bir durum da değil, kendilerini ilgilendirir."

- "Ne kadar isterlerse burada kalmaya devam ederler"

Yıldırım, kentteki bütün depremzedelerin devletin güvencesi altında olduğunu dile getirdi.

Bugün de devletin afetzedelere bu teminatını verdiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlüdür ve her şeyiyle, bütün kurumlarıyla da zaten depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam ederler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zaman da olacaktır. Gitmek istedikleri yerlere kendilerini ulaştırırız, tercih kendilerinin. Tabii ki mevcut bulundukları yerde kalacaklar. Hiç endişe etmeye gerek yok. Depremzede olmaları yeterli, biz kurumlarımızın bütün imkanlarıyla onlarla ilgilenmeye, onlara bakmaya devam edeceğiz. Hiçbir süre yok, istedikleri kadar aileler burada kalabilecekler. Kendi iline gitmek isteyenlere de yardımcı olacağız. Bugüne kadar yaklaşık 76 aile kalmış, girenler çıkanlar var. Toplamda 350-400 kadar depremzede otellerde ve apartlarda kalmışlar. Şu andaki sayı, bizim elimizdeki depremzede sayısı 118. Bu rakamları belediye de biliyor."

- "Yazıyı görünce ne yapacağımızı bilemedik"

Şanlıurfa'dan gelen depremzede Emine Çoban da yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerine dün gelen yazıda kaldıkları yerden ayrılmalarının istendiğini anlatan Çoban, "Yazıyı görünce ne yapacağımızı bilemedik. Sonra yetkililere başvurduk. Süleymanpaşa Belediye Başkanı geldi. Gelenler 'Gerekeni yapacağız' dedi. Bugün de Valimiz geldi, Cumhurbaşkanımızdan bize selam getirdi. Kendimize güven geldi. Valimizin buraya gelmesi bize güç oldu. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Depremzede Mehmet Yıldız da bu olayın hiç yaşanmamış olmasını istediklerini belirterek, "Siyasete alet edildik gibi bir his içerisindeyiz. Akşam yattık, sabah kalkınca o tebligatları görünce şok olduk." diye konuştu.

Depremzede Süheyla Yıldız ise kendilerine sahip çıkan devlet yetkililerine teşekkür etti.



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