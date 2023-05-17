TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Tohumculuk Sektöründe İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Kültür Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İsmet Başer, geçmişten bugüne tohumculuk sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Tohumculuk sektöründe yaklaşık 1100 firmaya ulaşıldığını belirten Başer, "Ülkemizde artık 300'ün üzerinde Ar-Ge firması var. Türkiye'de birçok bitkide çeşit ıslahı yapılmaya başlandı. Ülkemiz eskiden yalnızca ülke içerisine tohum satarken, artık yurt dışına da satmaya başladı." dedi.

Yerli tohumun önemine işaret eden Başer, "Yerli çeşitleri satmamız çok önemli ama bizim kendi kaynaklarımızdan yaptığımız melezlemeler sonucu geliştirilen çeşitlerin olması da çok önemli. Milli çeşitlere destek verilerek, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECOSA) Başkanı Yıldıray Gençer ise 75 bine yakın üye profillerinin olduğunu ifade etti.

Ana hedeflerinin sertifikalı tohum olduğunu vurgulayan Gençer, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ekilen tohumların sertifikalı olmasını arzu ediyoruz. 2005 yılında çıkan, sertifikalı tohum kullanan çiftçiye verilen ve 2008 yılında bu sertifikaları üreten tohum üreticilerine verilen destekle, sertifikalı tohumun önemi daha net anlaşıldı. 2000'li yılların başında 140- 150 bin seviyesinde olan tohumluk üretim rakamlarımız geçen yılki verilere göre 1 milyon 360 bin ton seviyesine kadar çıktı. Bizim arzu ettiğimiz, ülkemizde her birim alanda ekilen alanların sertifikalı tohum ile buluşması. Bugün 1101 firmamız ihtiyacımız olan 3 milyon tonluk tohumu üretebilecek alt yapıya sahip durumda."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'da tüm sektörlere farklı projelerle destek verdiklerini dile getirdi.

Şahin, yerli ve milli tohum üretme mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Tarım Bakanlığımız ile proje yaptık. Çiftçilerimize yüzde 90 hibe ile üretilmek üzere tohum dağıttık. Trakya ve Türkiye'nin değişik yerlerinde İstanbul, Çanakkale, Aksaray ve Anadolu'nun farklı yerlerinde tohumlarımız ekildi, ekilmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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