AK Parti Milletvekili Mustafa Yel hastaneye kaldırıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Milletvekili Yel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yel'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi.





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