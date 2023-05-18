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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesini ziyaret etti.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle görüştü.

Ziyaretinde Ulusan'a Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kutes Metal San. A.Ş İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil eşlik etti.

- Çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Ahimehmet Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıda, hububatlarda genel durum, gübreleme, yem bitkileri ve ekilişlerinin artırılması, tarımsal destekler, hayvancılık, sulama, hububat yetiştiriciliği, hibe destekler ve projeler anlatıldı.

Toplantıya, İl Müdürü Oktay Öcal ve çiftçiler katıldı.









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